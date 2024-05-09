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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد باكستاني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بإمكانياتها

صدى البلد

إستقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب  وفداً إعلامياً باكستانياً رفيع المستوي يضم مجموعة من كبار المذيعين والمذيعات بالقنوات التليفزيونية الباكستانية الشهيرة .
تأتي زيارة الوفد في إطار تعزيز التواصل الإعلامي والثقافي مع المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى بجمهورية مصر العربية , وبحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الصلة .


ورحب الجبالي بالوفد مؤكداً علي عمق العلاقات بين مصر وباكستان , وأبدي إستعداد المدينة لفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الجانب الباكستاني .
 

إستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي , يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي , ومراحل التطور التي مرت بها وخاصة في الأونة الأخيرة , وصولاً لوقتنا الحاضر والتي أصبحت فيه المدينة تمثل واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية في الشرق الأوسط , بما تضمه من مراكز علمية هامة وأنشطة إقتصادية , وأكاديمية دولية للهندسة وعلوم الإعلام , وأستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية , ثم قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة , شملت عدداً من المراكز العلمية والفنية بها , حيث زاروا أستديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل الصوت والمكساج , والمعتمد من شركة دولبي العالمية ,كما زاروا أستديو الصوت الخاص بتسجيل الموسيقي والأغاني والمجهز بأحدث الأجهزة في هذا المجال , 

وتفقد الوفد أيضاً مركز التديب بالمدينة UP SKILL  وشاهدوا قاعات التدريب والمعامل العلمية الخاصة به , وكذلك تفقد الوفد أستديوهات قناة"الغد" بالمدينة وشاهدوا عدداً من البلاتوهات الخاصة ببرامج القناة , وفي نهاية الجولة توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة , حيث إطلعوا علي الإستعدادات الجارية لإستقبال تصوير الأعمال الدرامية .


وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الباكستاني بما شاهدوه من الإمكانيات التكنولوجية والعلمية العالية , التي تضمها مدينة الإنتاج الإعلامي  ,  والتي تضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط .

لإنتاج الإعلامي عبدالفتاح الجبالي

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