عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طرح البحر 2

وضع الطبقة الاسفلتية
وضع الطبقة الاسفلتية بشارع طرح البحر ٢ فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار أعمال وضع الطبقة الإسفلتية "السطحية" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طرح البحر 2، تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ بورسعيد يوجه القيادات التعليمية بتوفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

الغضبان يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويوجه بالإسراع في إنهاء تطويره

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية.

وضع الطبقة الاسفلتية بشارع طرح البحر ٢ فى بورسعيد

1000312273
1000312273
1000312276
1000312276
1000312270
1000312270
1000312267
1000312267
1000313048
1000313048
1000313047
1000313047
1000313045
1000313045
1000313043
1000313043

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ، ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .

بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد منظومة الطرق مرور السيارات توسعة الطريق تحسين مستوى الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه القيادات التعليمية بتوفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

الغضبان يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويوجه بالإسراع في إنهاء تطويره

لتصبح إحدى المدن الخضراء.. مبادرة «حدائق بلا أسوار» تصل إلى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء

محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر التعديات على شريط المعاهدة

مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء| صور

بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. محافظ بورسعيد: القانون لصالح المواطن

ترشيحاتنا

زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

وداعا للقديمة.. شريحة جديدة تنتظر الهواتف المحمولة في هذا الموعد

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

مشادات وتخبط.. انقسام كبير بين المسئولين الإسرائيليين بسبب تهديد بايدن بقطع المساعدات

صدمة جديدة لمحمد صلاح.. هالاند مرشح لهذه الجائزة

بعد قطع بايدن الأسلحة والمساعدات عن إسرائيل.. هل توقف أمريكا حرب غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

فيديو

دواء اكتئاب يحرق الأعضاء الداخلية لشابة نيوزيلندية

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-