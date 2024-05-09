محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طرح البحر 2

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار أعمال وضع الطبقة الإسفلتية "السطحية" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طرح البحر 2، تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية.

وضع الطبقة الاسفلتية بشارع طرح البحر ٢ فى بورسعيد 1000312273 1000312276 1000312270 1000312267 1000313048 1000313047 1000313045 1000313043

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ، ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .