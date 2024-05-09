حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بشوارع المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد من الحملات لرفع الإشغالات بشوارع حى وسط المدينة، ومنطقة روضة محفوظ ومدينة العمال، أسفرت عن تحرير 36 محضر إشغال، تم خلالها رفع كافة الاشغالات التى تعوق حركة سير المواطنين .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 18 إعلاناً خلال حملة لإزالة الاعلانات غير المرخصة والمنتهية التراخيص .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة إشغالات استهدفت خلالها الشوارع الرئيسية والميادين خاصة شارع الثورة وميدان النافورة، وذلك لإزالة كافة الاشغالات من الطريق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.