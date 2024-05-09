عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 158 ألف طن من محصول القمح

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الخميس 158133طناً و325 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 420 حالة بقريتي هوارة وحلوة

صوامع المنيا تستقبل 146 ألف طن من محصول القمح

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الاكتفاء الذاتي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المساحة المنزرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي جميع مراكز ومدن المحافظة شون وصوامع المحافظة محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 420 حالة بقريتي هوارة وحلوة

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح

تطورات جديدة في إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة بالجيزة |القصة كاملة

مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-