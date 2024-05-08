صوامع المنيا تستقبل 146 ألف طن من محصول القمح

أعلن محافظ المنيا أسامة القاضي أن شون وصوامع المحافظة،استقبلت حتى صباح اليوم "الأربعاء" 146 الفا و632 طنا من محصول القمح من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة،مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي،تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.



ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات،مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أوتقصير في موسم توريد القمح هذا العام،مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.