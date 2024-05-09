جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 420 حالة بقريتي هوارة وحلوة

اطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قوافل خدمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث وَجَّهت الجامعة خدمات قافلتها الطبية التوعوية لأهالي قريتي هوارة وحلوة بمركز مطاي لتأتي ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري.

أوضح رئيس الجامعة أن هذه القافلة قدمت خدماتها الطبية بتوقيع الكشف على ٤٢٠ حالة من الأهالي في ١٢ تخصصًا طبيًا شملت : "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل" قام بها فريق طبي متكامل بكلية الطب بالجامعة كما تم صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

نُظم ايضاً خلال القافلة عدد من الفعاليات والندوات، الخاصة بالتوعية بجهود مكافحة التعاطي، ومعالجة الإدمان وخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع فضلاً عن عقد حملة للتوعية بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية، والترع التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة.