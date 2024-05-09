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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 420 حالة بقريتي هوارة وحلوة

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة المنيا

اطلقت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة قوافل خدمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث وَجَّهت الجامعة خدمات قافلتها الطبية التوعوية لأهالي قريتي هوارة وحلوة بمركز مطاي لتأتي ضمن مشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري.

أوضح رئيس الجامعة أن هذه القافلة قدمت خدماتها الطبية بتوقيع  الكشف على ٤٢٠ حالة من الأهالي في ١٢ تخصصًا طبيًا شملت : "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل"  قام بها فريق طبي متكامل بكلية الطب بالجامعة  كما تم صرف الأدوية للمرضى بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

 

نُظم ايضاً خلال القافلة عدد من الفعاليات والندوات، الخاصة بالتوعية بجهود مكافحة التعاطي، ومعالجة الإدمان وخطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع فضلاً عن عقد  حملة للتوعية بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية، والترع التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة.

الأمراض النفسية والعصبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصرى حياة كريمة فريق طبي متكامل مبادرة تطوير الريف المصري وزارة الشباب والرياضة مشروع تبطين الترع طوير الريف المصرى

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