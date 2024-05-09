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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 112 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال حملات مكثفة بالمنيا

استيراد أراضي أملاك
استيراد أراضي أملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 حيث أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين عن إزالة 112 حالة تعد تنوعت بين 23 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمراكز المنيا وبني مزار والعدوة واسترداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوى بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا ، و 61 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، و28 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بعدد من مراكز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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