إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

