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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يطالب بتسريع معدلات تنفيذ المشروعات بقرى حياة كريمة

مشروعات المبادرة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وجميع  الأجهزة التنفيذية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى والمركز المنفذ بها مشروعات  المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وحل المشكلات وإزالة المعوقات لرفع معدلات ونسب التنفيذ بكافة المشروعات.

وشدد على ضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

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 وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى دلجا، ونزلة البدرمان و تل بني عمران، وذلك بهدف تسريع منظومة العمل حيث تم تفقد مشروع محطة الصرف الصحى بناحية دلجا، التي تخدم ما يزيد عن 150 ألف نسمة، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

 كما تم متابعة سير العمل بخط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة نزلة البدرمان وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بقرى نزلة البدرمان، بالإضافة إلي متابعة عدد من مواقع العمل بمشروع الصرف الصحي بقرى شرق النيل ومنها خطوط الطرد بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية.

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