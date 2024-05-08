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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 167 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق

ضبط كميات من الفسيخ
ضبط كميات من الفسيخ

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 167 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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واوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 167 مخالفة تموينية منها 133 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن-غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات-صرف وتجميع حصص دقيق مدعم و34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها عدم إعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- صلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية. 

الإعلان عن الأسعار الأسعار المخفضة اسواق الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات رقابية وتفتيشية

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