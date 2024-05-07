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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تلقي طلبات التصالح

وجه بالتيسير على المواطنين.. محافظ المنيا يتفقد سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

محافظ المنيا بالمركز
محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء للمركز التكنولوجى بمدينة المنيا لمتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في أول أيام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشددا على تذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

 

رافق المحافظ خلال الجولة نائبه الدكتور محمد أبوزيد وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

وكلف محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل.

ووجه بضرورة الاعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها ؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم .

ولفت المحافظ إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على جاهزية ودعم كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة لاستقبال طلبات التصالح ، مشيراً إلى إجراء متابعات ميدانية للتأكد من سير العمل وتذليل العقبات ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز .

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