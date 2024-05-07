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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 132 ألف طن من محصول القمح

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء 132608 أطنان و151 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .

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