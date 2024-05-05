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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تُطلق حملة للكشف المُبكر عن الأمراض المُزمنة للطلاب

جامعة المنيا
جامعة المنيا

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة حملة للكشف على طلاب الجامعة والتشخيص المُبكر عن الأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط وأمراض السمنة حرصًا على صحة جميع الطلاب وإيمانًا بأهميتها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمبادرة الرئاسية للكشف الطبي على طلاب الجامعات وتوسيع دائرته.

 

أوضح رئيس الجامعة أن الحملة تسعى إلى تعزيز صحة طلاب الجامعة، من خلال الكشف المُبكر عن الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتحسين نوعية حياتهم، لافتًا إلى أنه تم مد فترة الكشف للطلاب حتى الخامس عشر من مايو الجاري لتحقيق وضمان  استفادة جميع الطلاب، مؤكدًا على أنه يتم تقديم التدخلات الوقائية والعلاجية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانًا.

 

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وأضاف أنه تم وضع خُطة تتضمن كذلك التشخيص المُبكر للاضطرابات النفسية، وإجراء ندوات توعية للطلاب لتعريفهم بمخاطر وأضرار الإدمان والتقنيات الصحيحة لتشخيص وعلاج المرض واضطراباته النفسية، وتقديم طرق العلاج والوقاية لخلق حياة صحية خالية من الأمراض، وانطلاقًا من دور الجامعة في الحفاظ على سلامة المجتمع، بتوعية شبابه من الإنحدار نحو الإدمان ومسبباته.

 

وأشارت الدكتورة رشا محرم مدير  الخدمات الطبية بالجامعة، أن الحملة تجوب جميع الكليات حتى انتهائها وفقًا لما أعلنه رئيس الجامعة بمد فترتها، ويُجرى الكشف على الطلاب داخل الوحدات العلاجية بكليات الجامعة مع التركيز على الفئات الأكثر عُرْضَة للمخاطر مثل: الطلاب ذوو التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة.

 

الأمراض المزمنة العلاج والوقاية المبادرة الرئاسية

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