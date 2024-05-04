عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف المنيا يصلي قداس عيد القيامة المجيد بقرية الفواخر .. شاهد

الأبنا مكاريوس بالقداس
الأبنا مكاريوس بالقداس

وسط حاله من السعادة والفرحة بمناسبة عيد القيامه صلي نيافة الأنبا مكاريوس مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بقرية الفواخر التابعة لمركز المنيا بحضور حوالي 150 شخص من أفراد الشعب بينهم 20 شماسًا وسط فرحة كبيرة احتفالهم بالعيد.

شارك في الصلاة القس ثاؤفيلس نبيل الكاهن المُكلَّف بخدمة أقباط القرية وبعض شمامسة المطرانية.

وبعد انتهاء الصلاة قدم رؤوس عائلات القرية من المسلمين الذين حرصوا على المجيء للتهنئة بالعيد في جو من المحبه السعادة وللتأكيد على العلاقات الطيبه وأواصر المحبه التي تجمع بين مسلمي واقباط القرية.

وقدم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا الشكر لرؤوس العائلات على مشاعرهم الطيبة وحرصهم على تأكيد أواصر المحبة والعمل على تجاوز الأزمة التي مرت بها القرية منذ  10 أيام.

كما قدم أسقف المنيا الشكر للقيادات الأمنيه على الجهد الكبير الذي يتم بذله لاستقرار القرية داعياً الله ان يحمي مصرنا العزيزة قيادة وشعبًا من كل سوء.


يشار إلى ان الأنبا مكاريوس أسقف المنيا قد زار اقباط قرية الفواخر الاثنين الماضي للإطمئنان على أحوالهم ونقل إليهم إهتمام جميع اجهزة الدولة بهم.

أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر
الأنبا مكاريوس أسقف المنيا العلاقات الطيبة القيامة المجيد تهنئة بالعيد قداس عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

هينزل عن 40 جنيه؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

السكر بـ12 جنيه.. أحمد موسى : 64 مليون مواطن يصرفون سلعًا تموينية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

أحمد موسى : أسعار الفسيخ وصلت في بعض المحلات لـ 700 جنيه

رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة

أحمد موسى عن شم النسيم: «باكل فسيخ لحد ما يغمى عليا.. وأديها بصل وليمون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ