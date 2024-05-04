أسقف المنيا يصلي قداس عيد القيامة المجيد بقرية الفواخر .. شاهد

وسط حاله من السعادة والفرحة بمناسبة عيد القيامه صلي نيافة الأنبا مكاريوس مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بقرية الفواخر التابعة لمركز المنيا بحضور حوالي 150 شخص من أفراد الشعب بينهم 20 شماسًا وسط فرحة كبيرة احتفالهم بالعيد.

شارك في الصلاة القس ثاؤفيلس نبيل الكاهن المُكلَّف بخدمة أقباط القرية وبعض شمامسة المطرانية.

وبعد انتهاء الصلاة قدم رؤوس عائلات القرية من المسلمين الذين حرصوا على المجيء للتهنئة بالعيد في جو من المحبه السعادة وللتأكيد على العلاقات الطيبه وأواصر المحبه التي تجمع بين مسلمي واقباط القرية.

وقدم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا الشكر لرؤوس العائلات على مشاعرهم الطيبة وحرصهم على تأكيد أواصر المحبة والعمل على تجاوز الأزمة التي مرت بها القرية منذ 10 أيام.

كما قدم أسقف المنيا الشكر للقيادات الأمنيه على الجهد الكبير الذي يتم بذله لاستقرار القرية داعياً الله ان يحمي مصرنا العزيزة قيادة وشعبًا من كل سوء.



يشار إلى ان الأنبا مكاريوس أسقف المنيا قد زار اقباط قرية الفواخر الاثنين الماضي للإطمئنان على أحوالهم ونقل إليهم إهتمام جميع اجهزة الدولة بهم.

أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر

أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر

أسقف المنيا بقداس العيد بالفواخر