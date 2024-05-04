فى رحلته من الدار البيضاء إلى مكة.. الرحال المغربي "إدريس" يصل المنيا|شاهد

ليؤدي فريضة الحج على العجله

بعد أن جاء من المغرب مرورا بتركيا.. وصل الرحال المغربي " إدريس علمي" اليوم إلى محافظة المنيا على متن دراجته الهوائية خلال رحلته التي انطلقت من دولة المغرب إلى المملكة العربية السعودية وذلك من أجل أداء مناسك الحج بعد أن زار تركيا ثم الوصول إلى القاهرة ثم المنيا.



وقال الرحالة المغربي إنه يبلغ من العمر 65 عامًا واعتاد أن يجري العديد من الرحلات داخل المغرب حيث إنه يحرص على القيام برحلة لمسافة 2000 كم في كل عام.

وأضاف هذا العام روادتني فكرة عمل رحلة دولية لكي أزور الدول الشقيقة.. وفي نفس الوقت أغتنم الفرصة وأذهب الي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأضاف الرحال المغربي أنه بدأ رحلته في أول أبريل الماضي 2024 والهدف منها هو الوصول إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

واستكملت قائلا رحلتي ستستغرق أكثر من 70 يوما واقطع ما يقرب من 90 كيلو يوميا حتى اصل الي المملكة العربية السعودية.

وأوضح الرحالة المغربي أنه لم يواجه أي صعوبات في رحلته حتى الآن والتي انطلقت من المغرب مرورًا بدولة تركيا ثم مصر مشيراً إلى أن المشكله الوحيدة التي صادفته في دولة تركيا انهم لا يتحدثون اللغه العربيه وكان التواصل مع المواطنين صعب وغير يسير.

وأضاف إدريس أن مصر بلد جميل للغاية ووجدت ترحاب وحفاوة شديدة من أهلها الشعب المصري شعب كريم ومضياف وشعرت أنني في المغرب وزرت هنا الأزهر الشريف والحسين والسيدة زينب وأنا اليوم فى المنيا ثم سأنطلق إلى محافظة أسيوط في الجنوب.

الرحال المغربي إدريس علمي

الرحال المغربي إدريس علمي

الرحال المغربي إدريس علمي

الرحال المغربي إدريس علمي