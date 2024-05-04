تقرير لمجلس الوزراء.. جامعة المنيا تحقق معدلات مرتفعة في سرعة حسم الشكاوى

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا تحقيق الجامعة لمُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم الشكاوى المُوجهة إليها وفقًا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة عن شهر أبريل لعام ٢٠٢٤، والتي تعكس بدورها جهود الجامعة الحثيثة في متابعة ومُعالجة المُشكلات التي تُواجه المواطنين ومنتسبي الجامعة، وإيجاد حلول جذرية لها بما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية.

أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تكتفي بالرد على الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة ولكنها تعمل أيضًا على رصد الشكاوى والمنشورات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل مستمر ودوري لتحقيق أكبر مُعدلات استجابة وحل للمشكلات المرتبطة بالجامعة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم.

أوضح تقرير مجلس الوزراء، أن الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات التي تلقتها المنظومة خلال شهر ابريل الماضي، حيث حققت جامعات: المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس، مُعدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

كما أشار التقرير أيضاً، إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية، والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

يشار إلى أن منظومة الشكاوى تهدف إلى تحسين مُعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، وطلباتهم بما يُسهم في حل مشكلاتهم في مختلف المجالات، وتحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها استكمالًا لجهود الحكومة في المجالات المختلفة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.