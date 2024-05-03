الكشف على 450 رأس ماشيه في قافلة جامعة المنيا بقرية سفاي

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قافلة بيطرية لتقديم خدماتها المتنوعة لقرية سفاي بمركز أبوقرقاص ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

فقد قام فريق طبي مُتكامل من كلية الطب البيطري بالجامعة وبتنظيم عدد من الإداريين، من الكشف على 450 حالة من رؤوس الماشية بالإضافة إلى أعداد من الطيور في القرية في مختلف التخصصات البيطرية، هذا فضلاً عما قام به فريق الوقاية، من تحصين العديد من القطعان والطيور.

كما تم صرف الأدوية والأمصال بالمجان من خلال منفذ الصيدلية البيطرية الخاص بالقافلة.