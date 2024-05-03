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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 450 رأس ماشيه في قافلة جامعة المنيا بقرية سفاي

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قافلة بيطرية لتقديم خدماتها المتنوعة لقرية سفاي بمركز أبوقرقاص ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى  الريف المصري.

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فقد قام فريق طبي مُتكامل من كلية الطب البيطري بالجامعة وبتنظيم عدد من الإداريين، من الكشف على  450 حالة من رؤوس الماشية بالإضافة إلى أعداد من الطيور في القرية في مختلف  التخصصات البيطرية، هذا فضلاً عما قام به  فريق الوقاية، من تحصين العديد من القطعان والطيور.

كما تم صرف الأدوية والأمصال بالمجان من خلال منفذ الصيدلية البيطرية الخاص بالقافلة.

 

أبوقرقاص الأدوية والأمصال الشباب والرياضة الطب البيطري المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري قافلة بيطرية مجانية كلية الطب البيطري

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