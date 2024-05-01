محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات قرى حياة كريمة

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى اجتماع عقده اليوم، تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات التنموية على أرض عروس الصعيد بحضور ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ودار الهندسة والمكتب الفنى للمحافظة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، موجها بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.