تقديم الخدمات البيطرية المجانية لـ 746 رأس ماشية بقرية سفاى في المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بمركز أبوقرقاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل المجانية لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية سفاي التابعة لوحدة إتليدم والعزب التابعة والمجاورة لها بمركز أبو قرقاص، وذلك بمشاركة كلية الطب البيطري بالجامعة.

وتم تحصين 746 رأس ماشية أبقار- جاموس - أغنام - ماعز شملت علاجا باطنيا ورشا ضد الطفيليات الداخلية وتحصينا ضد مرض جلد عقدي، وتلقيحا اصطناعيا، وتحصينا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وصرف علاج بالمجان، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.