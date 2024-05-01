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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز بالقرى والمدن

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط السوق وتوفير السلع الغذائية مع الرقابة على المعروض منها للتأكد من صلاحيتها تزامنا مع قرب الاحتفالات بعيد القيامة وعيد شم النسيم وتكثيف الرقابة على المخابز السياحية والفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الخبز الحر والعيش الفينو مع مراعاة الأوزان المقررة .

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قامت الوحدة المحلية لمركز ملوى بحملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 21 مخالفة تموينية تنوعت ما بين «عدم إعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة أسماك مملحة بدون فواتير ومجهولة المصدر » ، كما تم التحفظ على ( 400 كيلو أرز ـ 12 كيلو بانيه ـ 10 كيلو كبدة ومفروم ـ 25 كيلو أسماك مملحة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى مركز مغاغة نفذت الوحدة المحلية عددا من الحملات التفتيشية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضراً منها ( 21 محضرا تموينيا للأسواق و10 محاضر للمخابز المخالفة )، كما تابع مركز ومدينة أبوقرقاص حملات الرقابة والمتابعة التموينية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا .

وفى مركز مطاي، تمكنت الوحدة المحلية من تنظيم حملة رقابية على مخابز الرغيف السياحى والفينو بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ١٩ محضراً تموينياً للمخابز جاءت ما بين (نقص وزن - مواصفات - بون صرف وتبديد دقيق)،و ذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجاري وتطبيق العقوبات على المخالفين، وخلال الحملة تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز

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