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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع الاستزراع.. القاء مليوني زريعة سمك بنهر النيل بالمنيا.. شاهد

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادة الإنتاج وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخلق فرص عمل للصيادين.

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جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المنيا اليوم الأربعاء فى مشروع الاستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية وذلك بحضور عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا والمهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكة والمهندس أيمن المنصوري مدير منطقة وادي النيل بالفيوم وكريمة مراد مدير إدارة المفرخات والزريعة بالمنطقة وعمر حسن مدير المفرخ السمكي بالمنيا والمهندس عبد الجواد أحمد المشرف التعاوني لجمعية الاستزراع السمكي.

وأوضح المهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكة أنه سيتم إلقاء مليوني من زريعة السمك بالمدينة من أنواع البلطي ومبروك الحشائش المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.
 

محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
محافظ المنيا يشهد إلقاء مليوني زريعة سمك
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