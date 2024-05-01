67 ألف طن.. محافظ المنيا توريد القمح مهمة قومية وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية بصومعة نفرتيتي بدماريس لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح للعام 2024 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية وبما يمثله من أمن قومى، ومن أجل اكتفاء مصر ذاتياً من إنتاج الغذاء المحلي ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، وأحمد عشماوي المدير التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطي، ومحمود صابر العضو المنتدب للشركة، وعدد من الجهات المعنية.

تابع المحافظ انتظام عمليات توريد محصول القمح، وآليات ومراحل توريد القمح بالصومعة، موجها جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بوصفها مهمة قومية، والعمل على تشجيع المزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأعلن المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 67572 طناً و٥37 كيلو جراماً بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وشدد المحافظ على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

كما وجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة يوميا لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114 غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.