كشف طبي مجاني على 1508 مريض بقرية جبل الطير القبلية بالمنيا

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1508 حالات خلال قافلة طبية مجانية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط على مدار يومي 29 و30 ابريل الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 310 حالة جراحة، 229 حالة باطنه، 455 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان، 54 حالات نساء، 37 حالة تنظيم الأسرة، 238 حالة جلدية، 117 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 171 تحاليل متنوعة و حالتين موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية و 173 كشف مبكر للضغط والسكر و9 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 153 متردداً.