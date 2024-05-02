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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيدي القيامة المجيد وشم النسيم

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامناً مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم)، موجهاً بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

 

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ووجه المحافظ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

أوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة، تزامناً مع حلول عيد (القيامة المجيد، وشم النسيم)، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وخاصة كورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفال بعيد القيامة المجيد و شم النسيم ومراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة ، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأضاف المحافظ أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات و السلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خطة متكاملة رفع درجة الإستعداد القصوي عيد شم النسيم

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