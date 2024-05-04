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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع احتفالات عيد القيامة وعيد شم النسيم

محافظ المنيا: تكثيف الحملات التموينية للاطمئنان على جودة السلع وضبط الأسعار

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وكافة الجهات المعنية ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان من جودة المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم المصنعة والدواجن والأسماك المملحة بأنواعها وذلك تزامناً مع قرب حلول عيدي القيامة المجيد وشم النسيم. 

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وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي المخابز البلدية والأسواق بمركز بني مزار بالتعاون مع الصحة و الطب البيطري ومباحث التموين ، حيث تم تحرير 32 محضرا تموينيا، منها 22 محضراً علي المخابز البلدية تنوعت ما بين نقص وزن - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن  وفي مجال الأسواق تم تحرير 10 محاضر منها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي - عدم وجود شهادة صحية - منشأة بدون ترخيص.

وفى مركز مطاى، تم تحرير 41 محضرا تموينيا للمخابز والمحال التجارية المخالفة حيث جاءت المحاضر بالتعاون بين مفتشي التموين بقطاع ابوان وبالمدينة إلى جانب مباحث التموين وتنوعت المحاضر ما بين نقص وزن وعدم اعلان وعدم نظافة وعدم وجود شهادة صحية، وعدم صرف بون.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاسواق والمحال التجارية السلع والمواد الغذائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غير صالحة للاستهلا منتجات منتهية الصلاحية

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