بيطري المنيا: ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة

نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنيا بالإشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين حملات بمراكز المنيا وبني مزار ومطاي وسمالوط وملوي وذلك فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك و المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط ٤٦١.٧٠٠كجم أسماك مملحة ومدخنة وماكريل ودواجن وكبدة ومفروم ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير ١٥ محضراً ، إلى جانب ضبط (٧٥ كجم) لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر وتحرير ٩ محاضر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

