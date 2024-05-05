محافظ المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. شاهد

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الكاثوليك ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد .

رافق محافظ المنيا خلال زيارته ، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ، العميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، عامر طه رئيس مركز المنيا، الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وممثلي الأزهر والأوقاف.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأقباط مصر عامة ولأبناء المحافظة خاصة داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يعم علينا الأمن و الأمان والاستقرار ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً على أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقى الشعوب ، من أجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالى مصر .

وأشار المحافظ إلى اعتزازه بعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد و نسيج الأمة المترابط، مؤكدا أن وحدتنا الوطنية تعد نموذجا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم والشعوب فى ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد.

وخلال الزيارة ، أعرب الأساقفة عن شكرهم وتقديرهم على المعايدة وهو ما يعكس روح المحبة والأخوة التى تجمع بين المصريين، مؤكدين أن أبناء مصر جميعا أقباط ومسلمين سيظلون يداً واحدة من أجل رفعة الوطن وعزته .

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط