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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في أشجار بجوار مدرسة بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة المنيا اليوم الأحد فى السيطرة على حريق نشب فى عدد من الأشجار كائنة بجوار مدرسه ثانوي في مدينة المنيا ، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من الأشجار كائنة بجوار إحدى المدراس الثانوية في مدينة المنيا.

انتقلت على الفور الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية وعلى رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للسيطرة على النيران قبل امتداداها.

وتم السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا السيطرة على الحريق رجال الحماية المدنية مدرسة ثانوي

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