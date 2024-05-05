محافظ المنيا: لا إصابات بحريق مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف.. صور

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تمكن قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة السيطرة علي حريق نشب بعدد من الأشجار داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية والذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشريه.

جاء ذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من الأشجار بسور المدرسة، حيث انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار بمبانى وفصول المدرسة.

السيطرة على حريق داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بالمنيا

السيطرة على حريق داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بالمنيا

محافظ المنيا يتابع السيطرة على الحريق

محافظ المنيا يتابع السيطرة على الحريق

محافظ المنيا يتابع السيطرة على الحريق