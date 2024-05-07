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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يحرر 130 محضرًا خلال حملات رقابية وتفتيشية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة و الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان من جودة المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم المصنعة والدواجن والأسماك المملحة بأنواعها.

 

 

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي الأسواق أسفرت عن تحرير 20 محضرا، تنوعت ما بين أسماك وكبدة ولحوم ورنجة وأسماك مملحة ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

 

كما تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من تحرير 110 محاضر تموينية منها 78 محضراً في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن-عدم مطابقة المواصفات- عدم وجود سجلات) و32 محضراً في مجال متابعة الأسواق منها (عدم إعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- إدارة نشاط بدون ترخيص).

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