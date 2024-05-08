صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر ابريل الماضى فى قري بلنصورة والخيارى و الفقاعى بمركز ابوقرقاص - دير العذراء وجبل الطير بمركز سمالوط - قرية أولاد مرجان بديرمواس - و قرية طوخ بمركز المنيا ، الى جانب قافلة التأمين الطبى خلال احتفالات عيد الفطر على مدى ثلاثة أيام ، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد وضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأوضح أنه تم الكشف على 10 ألاف و614 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 1404 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 17 حالة، و أشعة عادية لعدد 53 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 661 مترددا وتحويل داخلى لعدد 682 حالة وتحويل للمستشفى 83 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 977 مترددا.

