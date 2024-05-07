ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

ينشر "صدى البلد" أسماء المصابين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا والذي أسفر عن إصابة 19 شخصا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 19 شخص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم وهم عبد الرحيم تاج 60 سنة وفاطمة عبد الغني 60 سنة، عبد الوكيل عبد الرحمن 70 سنة، منتصر عمر 43 سنة، رجاء عبد المنعم 55 سنة، وائل مطاوع 42 سنة، طه محمد 60 سنة، رويدا مصطفي 27 سنة، سماح عادل 25 سنة، خلود محمد 3 سنوات، عبد الله ياسين رضيع ، محمد متولي 56 سنة، قمر عبد الصبور 29 سنة، وامجد عوض 29 سنة، محمد احمد 10 سنوات، رشا محمد 25 سنة، هاجر إبراهيم 16 سنة، محمود ناجي 45 سنة، رقية عبد الوكيل 15 سنة.

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الزراعى.