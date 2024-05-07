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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق

رصف الطرق والشوارع
رصف الطرق والشوارع

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تنفيذ خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة.

 وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، للوقوف على آخر المستجدات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، ومشدداً علي مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وفى هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز  ديرمواس، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تفقد محمد عبدالغني رئيس المركز يرافقه المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث يتم حالياً إستكمال رصف الطبقة الاسفلتية شارع الجيش بطول 330 متر، حيث تتضمن تلك المرحلة رصف طريق ترعة الديروطية الشرقي بطول حوالي 700 متر تقريباً، واستكمال شارع أحمد كمال حسن متفرع من شارع الجيش بطول حوالي 200 متر تقريباً، كما تشمل تلك المرحلة رمي التربة بشارع الحرية بطول حوالي 400 متر تقريبا وذلك بعد انتهاء جميع أعمال توصيل المرافق به.

وفى أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك ببعض الشوارع بمدينة أبوقرقاص ضمن الخطة الاستثمارية بالمركز للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

موجهاً بضرورة الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مع مراعاة الالتزام بالجودة في التنفيذ.

 

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