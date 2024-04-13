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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنبوبة بوتاجاز انفجرت.. إصابة 53 شخصا في حفل خطوبة بالمنيا|القصة كاملة

نائب المحافظ يزور
نائب المحافظ يزور المصابين

حصل " صدى البلد" على  التفاصيل الكاملة لاصابة 53 شخص في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز  أثناء حفل خطوبة داخل منزل ريفي بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع واستطاعت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده الي المنازل المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تماثل عدد كبير من المصابين للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى بعد إصابتهم بإصابات خفيفة ومتوسطة و تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس الطريق الزراعي شمال مسجد النور مركز أبوقرقاص بانفجار أسطوانة بوتاجاز ووقوع عدد من الإصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 53 شخصًا بحروق متنوعة وجرى نقلهم للمستشفيات العامة وهم:

عبد الرحيم. ح. ع 45 سنة ويوسف. ش. م20 سنة ومحمد. ن. م 30 سنة وصابر. ف. ج 25 سنة وطارق. م. ج 18 سنة وردينا. ح. ع 9 سنوات وعفاف. ع. م 40 سنة وعلاء. م 30 سنة ومحمد. ص. ع 42 سنة وشريف. م. ص 12 سنة وزياد. ح. ع 8 سنوات وعامر. ح. ع 38 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي وملك. ح. ع 13 سنة ومهني. ع. م 52 سنة ومحمد. ا. ع 11 سنة ورحمة. ا. ن 14 سنة وسيد. ف 43 سنة وشهد. ن. م 4 سنين ونورا. ن. م 15 سنة وعيد. م. ن 8 سنين ومحمد. ا. ن 12 سنة ورحمة. ا. ن 14 سنة وسيد. ف. ع 43 سنة وسماح. ف. م 40 سنة ومحمد. ي. ا 18 سنة وفؤاد. م. ع 25 سنة وشعبان. م. ع 50 سنة وعمرو. م. ص 14 سنة وعبد الله. ط. ن 12 سنة وأدهم. س. ن 12 سنة وليلى. س. س 45 سنة ومنة. ا. ح 13 سنة وتم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب: نبيل. م. م 58 سنة وطه. ن. 40 سنة وهدير. ر. ف 20 سنة وفاطمة. ن. س 43 سنة وندى. م. س 19 سنة وقدرية. ع. م 60 سنة طالب وعبد المنعم. م 45 سنة ودرديري. ع. د 50 سنة وعصام. م. ت 43 سنة ونبيه. ن. ج 40 سنة ومحمود. ر. م 23 سنة ومحمد. ن. م 23 سنة ومحمد. د. ع 23 سنة وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة  حدث تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم وأنفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 45 شخصا في انفجار أسطوانة بوتاجاز خلال حفل خطوبة فى المنيا

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وفي نفس السياق كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتفقد حالة مصابى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص والذي أسفر الحادث عن إصابة 53  مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة .

فقد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي شمال مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم  إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي و مستشفي المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .

حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز
اسطوانة بوتاجاز مستشفي المنيا العام منسافيس المنيا أبوقرقاص قرية منسافيس

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