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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع «المصريون يتعلمون».. فتح 237 فصلا لمحو الأمية في المنيا

افتتاح فصول لمحو
افتتاح فصول لمحو الأمية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح 237 فصلاً لمحو الأمية بمراكز مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس خلال شهر مارس الماضي تمهيدا  لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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وقال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 237 فصلا، منها 50 فصلاً بإدارة شباب مطاى، و108 فصول بإدارة شباب ديرمواس، و79 فصلاً بإدارة شباب ملوى، بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.
 

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