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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط حاله من السعادة والبهجه

المنياوية يحتفلون بعيد الفطر في الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل.. شاهد

الاحتفال بعيد الفطر
الاحتفال بعيد الفطر بالمنيا

يعيش أهالي المنيا بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك حالة من السعادة والبهجة؛ حيث خرج الأهالي في أول أيام العيد للتنزه في الحدائق والمتنزهات للاحتفال مع اعسرهم وافترشت الأسر الأرض الخضراء لتناول الطعام.

كما شهد كورنيش النيل إقبالا كبيرا من المواطنين للتنزه وخاصة الشباب والأطفال للعب وقضاء اوقات سعيدة بصحبة أسرهم في جو من السعادة والبهجة.

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يشار إلى أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استقبل اليوم الأربعاء المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وذلك بقاعة عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة من جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء المراكز والمدن وسط أجواء اتسمت بالود والبهجة بحلول العيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة .

وبهذه المناسبة تبادل محافظ المنيا التهنئة مع الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك ،مقدماً التهنئة لجموع الشعب  المصرى عامة وأهالي المنيا خاصة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم علينا الأمن والأمان ويعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  والذى يتزامن هذا العام مع بدء ولاية جديدة له سائلين المولى عز و جل أن تكون أعوام رخاء  وسعادة لشعب مصر العظيم .

أكد محافظ المنيا أن مشروعات المبادرة  الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى تعد إنجازا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث وأن ما تم على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية فى كافة القطاعات التنموية يعد طفرة بكل المقاييس .

 

احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
احتفال المنياويه بالعيد
الاحتفال بعيد الفطر المبارك الحدائق والمتنزهات الشخصيات العامة الفريق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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