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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف

محافظ المنيا يؤدي
محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الفطر

أدي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بمدينة المنيا.

وذلك، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء صلاح الدياسطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

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ألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد تحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضل شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد للتسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، وضرورة اغتنام مثل تلك المناسبات والأعياد في صلة الرحم، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة مع المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والفرحة، داعيا ً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وجموع الشعب المصرى بالخير و اليمن والبركات.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الثانوية العسكرية السكرتير العام للمحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وكيل وزارة الأوقاف

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