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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة العيد.. محافظ المنيا يوزع العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية

محافظ المنيا يهدي
محافظ المنيا يهدي الأطفال هدايا العيد

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مجموعة من أطفال مؤسسات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

جاء ذلك بحضور أمانى تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومسئولى دور الرعاية لمؤسسة البنات والبنين بالمنيا .

قدم المحافظ التهنئة للأطفال معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته فرحتهم بالعيد مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا واحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة فى أيام العيد المباركة، موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص لتأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا ومهنيا إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي لهم، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق .

 

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وخلال اللقاء الذي اتسم بالود و الترحاب وزع المحافظ العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية متمنيا ًلهم قضاء عيد فطر سعيد.

أسامة القاضي محافظ المنيا التضامن الاجتماعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تهنئة بعيد الفطر محافظ المنيا يد الفطر المبارك

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