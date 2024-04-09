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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنيا في تنفيذ الخطة الاستثمارية ورصف الطرق

رصف الطرق بالمنيا
رصف الطرق بالمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

يأتي ذلك  إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

من جانبه، أكد عامر طه رئيس مدينة المنيا، انتهاء أعمال رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث تم وضع الطبقة السطحية من الاسفلت بالشارع ،إلى جانب تغيير البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة ، مع الالتزام برد الشيء لأصله وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

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السيسي التنمية المحلية الخطة الاستثمارية محافظة المنيا

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