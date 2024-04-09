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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه باستمرار التصدي للتعديات على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .

وشدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ 12 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها 5 حالات بقريتي طوخ الخيل وبنى محمد سلطان تعد على أرض زراعية، حالة بحي غرب المدينة داخل الحيز العمراني بناء مخالف، حالة بقرية البرجاية تعد زراعي قواعد خرسانيه، كما تم إيقاف حالة تعد بناء بدون ترخيص بمنطقة المصاص الجديدة وفك شدة خشبية وإيقاف 4 حالات مخالفة مبان بشارع مضرب الأرز و بعزبة شاهين، وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

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وفى مركز ديرمواس، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدي وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد كما تمت إزالة سور مخالف لقانون البناء بعزبة حنا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز ابوقرقاص- مطاى ـ سمالوط تمكنت الوحدات المحلية من ازالة 34 حالة تعد على الأرض الزراعية منها 13 حالة تعد بقرى اسمنت ـ اتليدم ـ بنى عبيد والأحياء الرئيسية بمركز أبوقرقاص وإيقاف حالة حفر لقطعة أرض وازالة 15 حالة تعد بقرية بنى على وأحياء جنوب ووسط مدينة سمالوط فضلاً عن ازالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بأحياء غرب وشمال مدينة مطاي وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز بنى مزار- ملوى ـ مغاغة أزالت الوحدات المحلية 43 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 14 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بمركز بنى مزار منها حالة تعد على أرض زراعية بحوض فتح الباب وحالة بناء مخالف بشارع المدنية المنورة و12 حالة تعد على أرض زراعية وبناء المخالف بقرى الحسينية ـ شلقام ـ ابوجرج ـ بنى على ـ حي غرب المدينة وفى مركز ملوى أزالت الوحدة المحلية 23 حالة بناء عشوائى وبدون ترخيص بقرى بنى خالد ـ بنى روح ـ أبو على ـ بنى خالد ـ تنده ـ تونا الجبل ـ أحياء جنوب وغرب المدينة كما تمت ازالة وإيقاف 18 حالات تعد شدات خشبية لأعمدة خرسانية و حالات بناء مخالف فى المهد على أرض زراعية بقرية آبا وبدائرة مدينة مغاغة، وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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