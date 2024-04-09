محافظ المنيا ينعى أسرة فقيد قرية عزاقة عقب استخراج الجثمان من البئر

نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أسرة الشاب المتوفى طه محمد عبد العزيز وذلك عقب استخراج جثمانه من البئر التى سقط فيها سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان .

كانت فرق البحث للوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا بالتعاون مع الحماية المدنية والإنقاذ البرى قد تمكنت من الانتهاء من عملية الحفر و استخراج جثمان الفقيد اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة تمهيدا لتسليم الجثمان لذويه .

يشار إلى ان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أكد متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

واصدر المحافظ تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة 4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي قرية 8 دائرة مركز المنيا وضع يد حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه وجار المتابعة.