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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظا المنيا والغربية يهنئان الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

صدى البلد

بعث محافظ المنيا أسامة القاضي، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإنني إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة و عطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى و نعم النصير " .

كما بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء نصها: يسعدني ويشرفني أن اتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن ابناء محافظة الغربية بأرق التهاني والامنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم. 

كما بعث برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى- عز وجل - أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

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