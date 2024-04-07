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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية في قرية طوخ بمركز المنيا غدا

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية طوخ بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 ابريل القادم ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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