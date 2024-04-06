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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. العثور على جثتين لطفلين بالبحر اليوسفي

العثور على جثتين
العثور على جثتين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا وعدد من الأهالي من العثور على جثتين لطفلين غرقا في البحر اليوسفي اثناء اللعب تم انتشالهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بالعثور على جثتي طفلين غرقا في البحر اليوسفي مقيمان بإحدى قرى مركز المنيا وهما ياسين. م. خ ٤ سنوات واحمد. م. خ ٦ سنوات عثر عليهما في المجري بالبحر اليوسفي مقيمان بإحدى قرى مركز المنيا.

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالمنيا الدكتور هاني أسحق تحرر محضر بالواقعة قوات الإنقاذ النهرى

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