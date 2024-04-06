المنيا .. العثور على جثتين لطفلين بالبحر اليوسفي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا وعدد من الأهالي من العثور على جثتين لطفلين غرقا في البحر اليوسفي اثناء اللعب تم انتشالهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بالعثور على جثتي طفلين غرقا في البحر اليوسفي مقيمان بإحدى قرى مركز المنيا وهما ياسين. م. خ ٤ سنوات واحمد. م. خ ٦ سنوات عثر عليهما في المجري بالبحر اليوسفي مقيمان بإحدى قرى مركز المنيا.

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.