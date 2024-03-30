ضبط 102 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 102 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين “نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات”، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها “بدون ترخيص - سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين”، بالإضافة إلى مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت مديرية التموين حملة على الأسواق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، حررت خلالها محضرين جنح قسم المنيا الجديدة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 143 كجم مصنعات لحوم دواجن ولحوم بلدية غير صالحة و15 كجم سلع غذائية بدون بيانات.