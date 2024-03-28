عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك .. شاهد

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

رئيس جامعة المنيا يوجه بوضع خُطة مُتكاملة لدعم جمعية رعاية المرضى

أشار محافظ المنيا خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات فى بناء وتنمية المجتمع وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لخدمة جميع المواطنين وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، موضحا أن  المنيا حظيت بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة  لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، بما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم لإعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مناطق سياحية على مر العصور التاريخية ، إلى جانب  أهم  المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار المحلى و الدولى، مضيفاً ان المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات .

من جانبها، أعربت هيرو ، عن بالغ سعادتها بزيارة محافظة المنيا،  وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية متطلعةً لمزيد من الشراكة والتعاون فى العديد من القطاعات التنموية بالمحافظة .

محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية السفيرة الأمريكية بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يُشارك أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي

ترشيحاتنا

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبيه قبل لقاء سيمبا التنزاني

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ