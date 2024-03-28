محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك .. شاهد

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .

أشار محافظ المنيا خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات فى بناء وتنمية المجتمع وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لخدمة جميع المواطنين وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، موضحا أن المنيا حظيت بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، بما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم لإعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مناطق سياحية على مر العصور التاريخية ، إلى جانب أهم المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار المحلى و الدولى، مضيفاً ان المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات .

من جانبها، أعربت هيرو ، عن بالغ سعادتها بزيارة محافظة المنيا، وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية متطلعةً لمزيد من الشراكة والتعاون فى العديد من القطاعات التنموية بالمحافظة .

محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية

محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية

محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية