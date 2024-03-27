رئيس جامعة المنيا يُشارك أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وأعضاء مجلس الجامعة والدكتور أحمد شوقي زهران مدير وحدة ضمان الجودة والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات والدكتور باسم عبد الحكيم، أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي وسط أجواء رمضانية.

ودعا رئيس الجامعة الحضور للوقوف دقيقة؛ حدادا على روح فقيد الجامعة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة السابق للأنشطة الطلابية، مثمناً ما قدمه من عطاء وعمل دؤوب لصالح الجامعة، داعياً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

حفل الإفطار

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته لتواجده بين أبنائه الطلاب، لافتا إلى أن هذه الصورة تدعوا إلى الترابط والمحبة بين أسرة طلاب من اجل مصر واسرة الجامعة بمختلف فئاتها، موكداً حرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كافة قيادات الجامعة بالكليات وبين الطلاب.

وأشاد الدكتور عصام فرحات بدور اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة، باعتبارهم احد رموز الأنشطة الطلابية، وخير من يُمثل الجامعة في العديد من المحافل والفعاليات مشيراً إلى دورهم في دعم مواقف الدولة المصرية، وما قدموه خلال حملات التبرع بالدم لصالح القضية الفلسطينية، وغيرها من المواقف التي تُدلل على وعيهم وحفاظهم على وطنهم وجامعتهم.

وشدد رئيس الجامعة الطلاب على الاستفادة بكل ما يُقدم لهم من خلال الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على الاهتمام بها وبتنوع فعالياتها للإسهام في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مطالبهم باستغلال إمكانيات الجامعة المتوفرة امامهم، وكذا بإمكانياتها البشرية التي تُعينهم على التميز في دراستهم.

وأضاف ان الجامعة ستظل تعمل كمنظومة مُتكاملة تُسهم في فتح آفاق للتواصل المستمر فيما بينهم، كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات.

حضر وأشرف على الحفل الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومقرر عام الأسرة، ووليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، كما حضرها لفيف من منسقي الأنشطة، ومديري الإدارات بمكاتب رعاية الطلاب، والأخصائيين، وطلاب الأسرة بجميع كليات الجامعة.