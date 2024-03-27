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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل إفطار جماعي بالكنيسة الإنجيلية في المنيا.. والصائمون يؤدون صلاة المغرب بالملعب|شاهد

والصائمون يؤدون الصلاة
والصائمون يؤدون الصلاة بداخل ملعب الكنيسة

فيها حاجة حلوة وتأكيدًا لأواصر المحبة والوحدة الوطنية.. نظّمت الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوى جنوب المنيا حفل الإفطار السنوى بمناسبة شهر رمضان المبارك وأدى الحاضرون صلاة المغرب داخل ملعب الكنيسة بحضور بيت العائلة المصرى بملوى وقيادات شعبية وتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من النقابات المهنية، وعدد كبير من أهالى ملوى في جو من السعادة والفرحة على مائدة الكنيسة الإنجيلية وذلك تحت شعار في حب الله والوطن.

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وقال القس مدحت سامي راعي كنيسة الإنجيلية بملوى إننا نحرص منذ عدة سنوات على إقامة حفل الإفطار داخل الكنيسة لربط صلة المحبة والسلام التي تجمعنا مع شركائنا بالوطن، موضحا أن الإفطار يضم ما يقرب من 200 صائم مسلم.

وأضاف دائما نحرص على استغلال كل مناسبة وطنية للتعبير عن المحبة التي نكنها داخل قلوبنا تجاه إخوتنا المسلمين فكلنا إخوات وتجمعنا علاقة رأفة ومحبة.

وقال الشيخ محمد صابر مدير عام الوعظ بالمنيا أن هذا الإفطار  عنوانا للترابط والتسامح والمحبة والأخوة بين نسيج الشعب المصري، فنحن نسعد بالتجمع هذا، لأننا نؤكد أننا نسيج أمة واحدة، فقد قال الله تعالى «وجعلنا بينكم مودة ورحمة» فالأقباط هم شركاؤنا في الوطن وبيننا رأفة ورحمة تجاه بعضنا البعض.

حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
حفل افطار الكنيسه الإنجيلية بملوى
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