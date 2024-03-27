محافظة المنيا يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة بالأسواق والمجمعات

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بالدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار".

وأكد على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم "الأربعاء" أن الوحدات المحلية أعلنت استمرار العمل بمعارض "أهلا رمضان" لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة وطرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيها للكيلو بمنافذ تابعة للوحدات المحلية.

وأشار البيان إلى أنه في مركز سمالوط تم طرح ألفي كرتونة مواد غذائية مدعمة، وفي مركز مطاي تم توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بمنافذ القري والمدينة، وفي مركز بني مزار واصلت الوحدة المحلية طرح سلع غذائية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25 %، وتوفير السلع بمنافذ أبو جرج وبنى على وصندفا وغيرها من قرى المركز لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وفي مراكز ( ديرمواس - أبوقرقاص - المنيا - مغاغة- العدوة) كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة بجانب التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض .

ففي مركز ديرمواس تم بيع ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس، وفي مركز المنيا وزعت الوحدة المحلية عددا من الكراتين المخفضة بقري ( بني محمد سلطان - طوخ الخيل ) وحي وسط المدينة، كما تم الدفع بكميات من السلع المخفضة بمركز أبوقرقاص.

وتتم أعمال التوزيع تحت إشراف إدارة التموين والوحدة المحلية للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة وتحقيق عدالة في التوزيع، إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة، كما تم طرح كميات من السكر بأسعار مخفضة بـ 20 منفذا لبيع السلع ومعارض "أهلا رمضان" بسعر 27 جنيه للكيلو بمركز مغاغة.