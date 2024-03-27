دون إصابات .. انهيار جزء من سقف خشبي بالكنيسة الرسولية في المنيا

تعرض جزء من سقف خشبي للانهيار بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقس الرسولية بإحدى قرى مركز المنيا، دون إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بانهيار سقف كنيسة الشهيد مار مرقص بإحدى قرى مركز المنيا وتسبب الانهيار في تلفيات في بعض محتويات الكنيسة بمنطقة الانهيار.

وكشفت معاينة الأجهزة أن الكنيسة مقامة على مساحة 900 متر مربع وتأسست عام 2016 وتعرض جزء من السقف مصنوع من الخشب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.